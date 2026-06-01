Администрацию Краснопольского района Сумской области заподозрили в выводе миллиардов гривен через подконтрольные компании, которые по документам продолжают оказывать услуги в населённых пунктах, уже перешедших под контроль российских сил. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

Деньги проходят через ООО «Теплоэнерго» и транспортные предприятия. Формально они якобы продолжают обслуживать как прифронтовой райцентр, так и сёла, освобождённые бойцами группировки «Север».

В частности, речь идёт о миллионах гривен на отопление разрушенного пункта временной дислокации украинских формирований в Краснопольском лицее №1, а также о средствах на «перевозку школьников» из Рясного и Новодмитровки.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за хищения средств, которые выделялись на медицинское обеспечение ВСУ, украинским солдатам приходится прямо позициях проводить экстренные переливания крови. Из-за этого в рядах армии стали чаще фиксироваться случаи распространения инфекций.