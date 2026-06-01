Муниципальным служащим старше 70 лет в Донбассе и Новороссии продлят работу

Президент России Владимир Путин поручил подготовить законопроект о возможности продления муниципальной службы для людей, достигших 70 лет. Речь идёт о муниципальных образованиях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожья и Херсонщины. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Документ должен предусматривать разработку и внесение инициативы в Госдуму.

«Обеспечить разработку и внесение в ГД Федерального собрания РФ законопроекта, предусматривающего возможность продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших возраста 70 лет, в муниципальных образованиях, расположенных на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в распоряжении главы государства.

Если законопроект будет принят, муниципальные служащие старше 70 лет в этих регионах смогут продолжить работу при соблюдении предусмотренных условий

Также Путин утвердил поправки в закон «О статусе военнослужащих», которые гарантируют одному из родителей или одному из детей раненого участника СВО право на совместный отпуск с бойцом. Новые правила затронут семьи военнослужащих, получивших травмы в ходе боевых действий.