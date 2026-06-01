Путин поручил обеспечить финансирование новых атомных ледоколов «Арктика»

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика». Речь также идёт о многофункциональном судне атомного технологического обслуживания.

Правительство должно проработать вопрос вместе с Банком России, «Росатомом» и при участии ВЭБ.РФ. В поручении отдельно указано, что финансирование в первую очередь должно быть внебюджетным.

Также предстоит рассмотреть возможность предоставления государственных гарантий на средства, привлекаемые в 2026–2027 годах, включая уплату процентов. Это должно помочь соблюсти графики строительства и сроки ввода судов в эксплуатацию.

О результатах работы до 15 июня 2026 года должны доложить премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире атомными судами такого класса. Они нужны для круглогодичной проводки караванов в Арктике. Ранее Путин заявил, что не имеющий аналогов ледокол «Лидер» будет достроен в 2030 году. Глава российского государства подчеркнул многолетнее лидерство страны в освоении Арктики, отметив уникальность отечественного ледокольного флота.