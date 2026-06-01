1 июня, 07:57

Окатили из лужи — он поджёг авто: В Москве задержали мстительного пешехода

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Москве полиция задержала мужчину, который поджёг автомобиль из-за обиды на водителя. Причиной стала лужа: машина проехала мимо и окатила его водой.

Сообщение о пожаре поступило из Рижского проезда. Владелец иномарки рассказал полицейским, что вечером припарковал автомобиль возле дома и ушёл, а ночью проснулся от криков соседки о возгорании.

После оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции северо-востока Москвы и столичного Главка установили подозреваемого. Им оказался 48-летний приезжий из другого региона России.

Задержанный рассказал, что решил отомстить владельцу машины после того, как тот, проезжая мимо, облил его водой из лужи.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Теперь за попытку «проучить» водителя фигуранту самому предстоит отвечать по закону.

Марина Фещенко
