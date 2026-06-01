Виктор Сухоруков вернулся на сцену Театра Вахтангова после громкого скандала

74-летний актёр Виктор Сухоруков спустя четыре года вернулся в Театр имени Вахтангова. Уход народного артиста России сопровождался публичным конфликтом, однако теперь звезда фильма «Брат» вновь вышел на сцену.

По данным NEWS.ru, Сухоруков принял участие в генеральной репетиции нового спектакля «Блеск и пепел», которая прошла 31 мая. В этой постановке он исполнит одну из ключевых ролей.

Ранее Виктор Сухоруков резко раскритиковал певицу Аллу Пугачёву. Он заявил, что исполнительница могла остаться королевой отечественной эстрады, открыть в регионах РФ свои школы, но сделала иной выбор, обидевшись на страну.