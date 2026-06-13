Старые клячи в пролёте? 5 дерзких красавиц, которые рвут российский экран в 2026-м Оглавление Ксения Утехина: грация вне возраста Виктория Заболотная: рассмешит и зарыдает Ника Здорик: спортсменка в «Ландышах» Елизавета Ищенко: слепая роль успеха Валентина Ляпина: от «Ералаша» до «Царевны» В российском кино появляется всё больше талантливых молодых актрис, способных удивить глубиной игры и харизмой. Life.ru рассказывает о пяти восходящих звёздах, чьи роли уже стали заметными событиями в мире кино и театра. 12 июня, 22:15 Молодые актрисы покоряют экран и сцену: самые яркие юные звёзды 2026. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Magnific / Freepik, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lyapina_valentina, zlatovlaskaliza, utekhina_kseniya

Российское кино переживает волну обновления, на сцену выходят молодые актрисы, готовые бросить вызов устоявшимся канонам и предложить зрителям свежие образы. Их игра отличается искренностью, энергией и смелостью.

Ксения Утехина: грация вне возраста

Ксения Утехина активно строит карьеру в театре и кино. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / utekhina_kseniya

Ксения Утехина родилась 29 января 2000 года в Сарове. В детстве занималась бальными танцами и фигурным катанием, что научило её быть разносторонней. В 2020 году окончила Театральную школу Олега Табакова, а потом попала в труппу Московского театра Олега Табакова.

Утехина мастерски сочетает современные роли с историческими образами. Среди её заметных работ — главная роль Марты Скавронской в фильме «Рождение империи» (2026), роль юной Екатерины I в картинах «Императрицы» (2023) и «Пётр I: Последний царь и первый император» (2022), роль Алёнки в сериале «Беспринципные-5» и главная роль в спортивной драме «Небесная команда» (2021).

В Московском театре Олега Табакова актриса играет в спектаклях «Матросская тишина», «Мадонна с цветком» и «Буря. Вариации». Также она начала работу в «Современнике».

Виктория Заболотная: рассмешит и зарыдает

Виктория Заболотная пробует себя в разных жанрах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriyazab

Виктория Заболотная — одна из самых загадочных российских актрис. Родилась 6 августа 1990 года в немецком городе Шверин (тогда — территория ГДР). Вскоре семья переехала в Ленинградскую область. С детства Виктория проявляла интерес к актёрству, а после школы поступила в СПбГАТИ на курс профессора Юрия Красовского.

Окончив обучение, Заболотная поступила на службу в театр «Буфф» Исаака Штокбанта, специализирующийся на мюзиклах и музыкальных спектаклях.

Прославившись в комедийных сериалах, Виктория доказала, что ей под силу и глубокие драматические образы. Она сыграла главную роль в комедии «Иванько» (2020), адвоката Анастасию Лихареву в детективном сериале «Агентство «Справедливость» (2021) и певицу в мини-сериале «Стряпуха».

Ника Здорик: спортсменка в «Ландышах»

Ника Здорик стала звездой после сериала «Ландыши». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nika_zdorik

Ника Здорик родилась 16 марта 2001 года в Обнинске. С детства занималась фитнес‑аэробикой, акробатическим рок‑н‑роллом и плаванием. Параллельно посещала детскую театральную студию.

В 2023 году окончила Театральный институт им. Б. Щукина. С того же года начала работать в стажёрской группе Театра имени Моссовета, где сыграла в спектаклях «Бременские музыканты» и «Тартюф».

Внимание зрителей Ника привлекла ролью Александры Ягужинской в продолжении «Гардемаринов». Настоящий успех пришёл с сериалом «Ландыши. Такая нежная любовь». В 2025 году Ника стала ведущей шоу «Богатырские игры» на СТС и продолжает строить успешную карьеру в театре и кино.

Елизавета Ищенко: слепая роль успеха

Юная Елизавета Ищенко — одна из самых ярких современных звёзд. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zlatovlaskaliza

Елизавета Ищенко родилась 14 января 2006 года. Это одна из самых юных и ярких актрис в нашем списке, но уже успевшая очаровать зрителей своей харизмой. Её путь к успеху начался с сериала «Сама дура», где она исполнила главную роль незрячей девушки Маши.

Также она снималась в детективном триллере «Хороший человек» (2020), в драме «Алиса не может ждать» (2022), за которую получила победу в номинации «Героиня Нового сезона» на кинофестивале «Новый сезон» в Сочи, в фильме «Лгунья» (2024) и нашумевшем сериале «Трасса» (2024).

Елизавета уже вошла в список Forbes «30 до 30», подтвердив свой статус перспективной актрисы.

Валентина Ляпина: от «Ералаша» до «Царевны»

Валентина Ляпина прославилась ещё в детстве и продолжает сниматься. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyapina_valentina

Валентина Ляпина начала свой путь в кино с детского юмористического журнала «Ералаш», где её и заметили режиссёры. Ярким стартом на телевидении стала роль 9-летней Таси Барышниковой в 4-м сезоне сериала «Закрытая школа» (2012).

Регулярные съёмки привели к роли в сериале «Челночницы» (2016), а всероссийскую популярность Валентине принёс проект «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020). Среди её последних работ — сериал «Юность», фильмы «Бременские музыканты» и «Царевна-лягушка», где Валентина объединила актёрскую игру с вокалом и пластикой.

Помимо кино Валентина записывает музыку и много путешествует.

Авторы Кира Громова