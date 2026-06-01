В Курске открыли «Парк молодёжи» и провели там «Фестиваль Движения Первых»

В Курске в День защиты детей открыли обновленную общественную территорию на месте бывшего парка «Солнышко» за Дворцом молодёжи. Новое пространство получило название «Парк молодёжи». В день открытия на площадке прошёл «Фестиваль Движения Первых» с активностями для детей и подростков. Также глава региона наградил победителей областного этапа игры «Зарница 2.0» и вручил им путёвки на следующий этап соревнований.

В советские годы это место было популярным у жителей города, однако позже территория пришла в запустение. Идею восстановления поддержали молодёжные активисты и руководство региона. Работы по благоустройству проходили под контролем губернатора Александра Хинштейна. Именно он предложил вынести название нового пространства на общественное голосование.

На территории оборудовали несколько зон для отдыха и занятий спортом. Для посетителей установили детскую площадку, воркаут-комплекс, столы для тенниса и шахмат, беседки, качели и скейт-парк в едином эко-стиле. Кроме того, здесь появилась сцена для концертов и мероприятий под открытым небом.

«Совсем недавно тут было тоскливо и уныло, а сейчас какая красота!» — сказал Александр Хинштейн. Губернатор добавил, что осенью в парке планируют высадить деревья вместе с жителями.