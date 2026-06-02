Фоткают паспорт — и вы в заложниках: В Москве раскрыли схему по заманиванию девушек в вебкам-рабство

В Москве выявлена схема вовлечения студенток в вебкам-бизнес под прикрытием офисной работы. По предварительной информации, пострадали десятки молодых людей, которых принуждали к раздеваниям и съёмкам в белой одежде, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, жертвам рассылали вакансии от лица компаний The Light и Mod Colluny, предлагая должности в сфере SMM и создания контента о красоте.

Кандидаток привлекали свободным графиком и зарплатой от 80 тысяч рублей. На собеседовании не было договора, но требовалась «верификация» — фото с паспортом у лица.

Далее девушек приглашали в офис на Китай-городе. Там ставили условие: выйти в эфир строго в белой одежде, сидеть перед камерой часами, а телефоны сдать.

В помещении находился агрессивный мужчина, контролировавший каждое движение. Когда модели пытались уйти после первых трансляций, их удерживали угрозами сорвать рекламные контракты.

Позже некоторым москвичкам начали навязывать откровенные форматы, требуя раздеться или танцевать. Стримы уходили на закрытые сайты или площадки для взрослых.

Одну из жертв спасли подруги, ворвавшись в офис под видом экстренной помощи. Белый цвет одежды, по версии пострадавших, использовался как фон для создания дипфейков.

Родственники уже передали информацию в полицию. Сами девушки обращаться к правоохранителям опасаются.