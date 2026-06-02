Легендарный Клинт Иствуд ушёл на покой в 95 лет после более чем 60 лет в кино

Клинт Иствуд завершил профессиональную карьеру в кино. Об этом сообщил его сын Кайл Иствуд в интервью французскому телеканалу France 3. По словам Кайла, 95-летний актёр и режиссёр решил уйти на покой после десятилетий работы в индустрии. За это время он успел стать одной из самых узнаваемых фигур мирового кинематографа.

Иствуд начал карьеру как актёр, а затем добился признания и как режиссёр. Он создал множество культовых экранных образов и снял десятки картин, которые вошли в историю кино.

Его имя связано с вестернами, криминальными драмами и авторскими фильмами, где часто поднимались темы личного выбора, вины, справедливости и одиночества.

Последней режиссёрской работой Иствуда стал фильм «Присяжный № 2», вышедший в 2024 году. После этого новых крупных проектов с его участием не анонсировалось.

Клинт Иствуд — один из самых узнаваемых актёров и режиссёров Голливуда. Он родился 31 мая 1930 года в Сан-Франциско и начинал карьеру с небольших ролей, а первым большим прорывом для него стал телесериал «Сыромятная плеть» в конце 1950-х. Настоящую мировую известность Иствуд получил после вестернов Серджо Леоне, где закрепил за собой образ молчаливого и жёсткого героя. В 1970-х его популярность усилила роль полицейского Гарри Каллахана в серии фильмов «Грязный Гарри». Постепенно Иствуд перестал быть только экранной звездой и стал одним из самых влиятельных режиссёров американского кино. Его постановочный дебют состоялся в 1971 году, а позже он снял десятки фильмов в разных жанрах — от вестернов и криминальных драм до военных картин и биографических историй.

Главные режиссёрские победы Иствуда связаны с фильмами «Непрощённый» и «Малышка на миллион». За обе картины он получил «Оскары» как режиссёр и продюсер: в категориях «Лучший режиссёр» и «Лучший фильм». Среди других заметных работ — «Таинственная река», «Письма с Иводзимы», «Гран Торино», «Снайпер», «Салли» и «Ричард Джуэлл». Для зрителей Иствуд стал символом старой голливудской школы — актёром с жёсткой харизмой и режиссёром, который часто рассказывал истории о вине, выборе, справедливости, одиночестве и цене человеческой ошибки.