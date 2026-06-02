В Минприроды назвали регионы России с нехваткой подземных питьевых вод

В целом жители России обеспечены подземными водами, однако их распределение неравномерно. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.

Министр перечислил регионы, испытывающие дефицит подземных вод. Среди них Карелия, Калмыкия, Дагестан, Чувашия, а также Вологодская, Ленинградская, Курганская, Омская и Астраханская области.

Причины разные: где-то наблюдается повышенная минерализация, где-то мешает вечная мерзлота или низкая водообильность горизонтов. Для снабжения крупных городов, как отметил чиновник, обычно задействуют поверхностные воды из рек и водохранилищ, пишет ТАСС.

На данный момент в стране разведано свыше 19 тысяч месторождений с запасами 72 млн кубометров в сутки. Самые крупные — Приокское в Подмосковье и Краснодарское на границе с Адыгеей.

Добыча питьевой воды из подземных источников составляет 12 млн кубометров ежесуточно. Власти проблемных регионов обращаются в министерство, и для них ежегодно за счет федерального бюджета проводят геологоразведку.