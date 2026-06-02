ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 08:30

В Минприроды назвали регионы России с нехваткой подземных питьевых вод

Глава Минприроды Козлов заявил о неравномерном распределении подземных вод в РФ

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

В целом жители России обеспечены подземными водами, однако их распределение неравномерно. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.

Министр перечислил регионы, испытывающие дефицит подземных вод. Среди них Карелия, Калмыкия, Дагестан, Чувашия, а также Вологодская, Ленинградская, Курганская, Омская и Астраханская области.

Причины разные: где-то наблюдается повышенная минерализация, где-то мешает вечная мерзлота или низкая водообильность горизонтов. Для снабжения крупных городов, как отметил чиновник, обычно задействуют поверхностные воды из рек и водохранилищ, пишет ТАСС.

На данный момент в стране разведано свыше 19 тысяч месторождений с запасами 72 млн кубометров в сутки. Самые крупные — Приокское в Подмосковье и Краснодарское на границе с Адыгеей.

Добыча питьевой воды из подземных источников составляет 12 млн кубометров ежесуточно. Власти проблемных регионов обращаются в министерство, и для них ежегодно за счет федерального бюджета проводят геологоразведку.

Минприроды РФ опровергло изменение правил отстрела животных из Красной книги
Минприроды РФ опровергло изменение правил отстрела животных из Красной книги

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минприроды РФ
  • Александр Козлов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar