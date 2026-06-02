Избили и попытались застрелить: Шейх и Соломон напали на потомка Пушкина в Измайловском парке

В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на потомка Александра Пушкина. О деталях преступления сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, 38-летний Андрей Де Торби обратился в полицию. Он рассказал, что двое молодых людей атаковали его в Измайловском парке. Один из нападавших выстрелил жертве в бедро.

После этого злоумышленники похитили у мужчины телефон стоимостью 80 тысяч рублей. Медики зафиксировали у пострадавшего ранение левого бедра, а также ссадины и ушибы лица.

Подозреваемых удалось быстро установить. Ими оказались 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов. Оба уже были известны правоохранителям — ранее их привлекали к административной ответственности за кражу и побои.

Один из фигурантов в разговоре с журналистами заявил, что с потерпевшим «всё порешали между собой». Несмотря на это, возбуждено уголовное дело.

Семь лет назад с Андреем Де Торби произошёл похожий инцидент. Всё в том же Измайловском парке его избил незнакомец. Считается, что мужчина — прямой наследник поэта по материнской линии, а его род восходит к семье князя Михаила Михайловича.