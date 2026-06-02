Россия достигнет целей СВО, заявил Песков

Россия достигнет целей специальной военной операции и по-прежнему считает предпочтительным мирный путь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва готова добиваться поставленных целей через переговорный процесс, если другая сторона будет настроена на серьёзные решения для урегулирования.

«Мы достигнем целей и готовы достигнуть их путём мирных переговоров», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия, несмотря на обстоятельства, всегда называла мирный путь предпочтительным вариантом. Однако, по его словам, переговоры должны быть настоящими, а не формальными. Если же другая сторона продолжит затягивать процесс и отказываться от решений, которые могли бы открыть путь к урегулированию, специальная военная операция будет продолжаться, добавил пресс-секретарь президента.

Таким образом в Кремле вновь связали перспективу переговоров с готовностью Киева к предметному диалогу и выполнению условий, которые Москва считает необходимыми для достижения целей СВО.