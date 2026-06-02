Деньги, сейфы и Джиган: На Silver Mercury назвали победителей 27-го сезона

В Москве прошла 27-я церемония Silver Mercury Awards. Премия подвела итоги сезона в креативных и маркетинговых коммуникациях, а главной темой вечера стала простая мысль: талант в индустрии должен не только получать награды, но и хорошо зарабатывать.

Церемония состоялась 29 мая в ДК «Серп и Молот». В этом году Silver Mercury собрала 2327 гостей: представителей брендов, агентств, digital-, PR- и коммуникационных команд. Среди участников были компании Т-Банк, Яндекс, VK, X5 Group, Сбер, Авито, МТС и Магнит. На конкурс подали 1553 заявки. До золота дошли только 2,9% участников, что организаторы называют показателем высокой конкуренции. Гран-при получил Т-Банк за кейс «Фрод-рулетка.рф — народное телефонное сопротивление против мошенников». По итогам сезона бренд также стал рекламодателем года.









Агентством года признали СберМаркетинг. В компании отметили, что награда стала признанием работы большой команды, в которой больше 1300 человек. Ведущими вечера стали Ксения Собчак, Артемий Лебедев и Оксана Самойлова, а на закрытии выступил Джиган. Саму церемонию организаторы оформили в эстетике денег, сейфов и китча: гостей встречал «Гелик», заваленный купюрами, а главные награды вручали в зале, стилизованном под хранилище. За событийную концепцию отвечало агентство BALAGAN. Команда собрала премию в формате одного насыщенного вечера с несколькими залами, перформансами, фотозонами и интерактивами. Гости могли попасть в «Депозит Судьбы» с предсказаниями для индустрии, пройти мини-обучение диджеингу или отдохнуть в лаунж-зоне с бильярдом и винилом.

Отдельной частью программы стали live-новости от «Дзена». На экранах шла бегущая строка с победителями, событиями вечера, интервью, мемами и самоироничными комментариями о рекламной сфере. Ведущим этого формата выступил продюсер и режиссёр Фёдор Елютин.