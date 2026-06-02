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2 июня, 18:28

«Серегеевна» сорвала отпуск россиянки в Египте, она отсудила за это 250 тысяч рублей

Жительницу Калининградской области не выпустили из РФ из-за ошибки в паспорте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoVrStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoVrStudio

Жительница Калининградской области не смогла улететь в Египет из-за ошибки в загранпаспорте. В документе её отчество указали как «Серегеевна» вместо «Сергеевна». Об этом рассказали в пресс-службе областного суда.

На отдых женщина собиралась вместе с несовершеннолетним сыном, однако пограничники отказали ей в поездке из-за несоответствия в документах. После сорванного отпуска она обратилась в суд и потребовала возместить ущерб.

Суд встал на сторону туристки и взыскал с МВД более 250 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость тура, компенсация морального вреда, судебные расходы и госпошлина.

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Ранее в России изменились правила оформления загранпаспортов старого образца, срок действия которых составляет пять лет. До этого момента в паспортах старого типа можно было указывать информацию о несовершеннолетних детях владельца. Это оставалось единственной дополнительной отметкой, разрешённой в таких документах.

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Полина Никифорова
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