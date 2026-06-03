Рубио заявил, что Куба представляет угрозу для США и неспособна к реформам

Госсекретарь США Марко Рубио выступил с жёсткой критикой в адрес Кубы. Он заявил, что островное государство представляет угрозу для Америки.

Соответствующее заявление чиновник сделал на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Трансляцию вели журналисты Associated Press на YouTube.

По словам Рубио, для устранения этой угрозы Гаване необходимы реформы. Однако при нынешнем руководстве, убеждён политик, Куба на это не способна.

«И вопрос в том, способны ли они вообще провести реформы с учётом людей, которые сейчас находятся у власти... я думаю, что ответ — нет», — считает глава Госдепа.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что эскалации между США и Кубой на фоне обвинений в адрес Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев не произойдёт, но отказался говорить о возможном рейде на Кубу по аналогии с операцией в Венесуэле.