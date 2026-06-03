Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на €115 млн по иску из РФ

Суд в Бельгии наложил арест на имущество структуры Google Belgium на сумму 115 млн евро (около 10 млрд рублей) по иску российской «дочки». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с решением.

ООО «Гугл» добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы. Речь идёт о взыскании дивидендов, которые вывели из компании незадолго до начала процедуры её банкротства. Суд в столице РФ пришёл к выводу, что выплаты проводились с целью уклонения от расчётов с кредиторами.

Арест имущества бельгийской «дочки» американского гиганта стал обеспечительной мерой. Со стороны истцов пояснили, что это должно помешать попыткам реструктуризации или банкротства подразделения до завершения разбирательства.

Адвокат московского юрлица Майкл де Бук заявил изданию, что этот спор демонстрирует пределы ответственности глобальных компаний, работающих на рынках суверенных стран. Юрист также подчеркнул необходимость искать активы корпорации везде, где это возможно, для исполнения решения российского суда.

Координатор международной команды по проекту, партнёр адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян напомнил, что история с дивидендами — лишь часть претензий. В рамках дела о банкротстве ООО «Гугл» оспаривается вывод средств из РФ после 2018 года по ряду сделок на общую сумму более 160 млрд рублей (около 2,2 млрд долларов). Из-за отсутствия значимых активов корпорации на территории России отечественные судебные решения могут предъявлять к исполнению за рубежом.

Процедуры признания и исполнения решений начаты в более чем в десяти странах. 1 июня суд первой инстанции Мадрида подтвердил свою юрисдикцию для рассмотрения заявления конкурсного управляющего.

Следующий этап — рассмотрение требований ООО «Гугл» по существу в Бельгии. Ответчики вправе обжаловать арест. Если же суд признает российское решение, взыскание может быть обращено на арестованные активы, а средства направят кредиторам.