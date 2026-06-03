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Регион
3 июня, 07:35

Звезда «Краснодара» Сперцян хочет перейти в «Аль-Ахли» к Фирмино и Махрезу

«Mash на спорте»: Сперцян договорился о переходе в саудовский «Аль-Ахли»

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал принципиальное согласие на трансфер в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли». Об этом сообщает «Mash на спорте».

Футболисту предложили трудовое соглашение на три года. Финансовые условия включают ежегодную выплату в размере около €10 миллионов, а также различные бонусы. Стороны находятся на решающем этапе обсуждения деталей.

Капитана «быков» устраивает и зарплата, и планы нового коллектива. Команда, за которую уже выступают Роберто Фирмино, Рияд Махрез и Мерих Демирал, намерена бороться за чемпионство в следующем сезоне.

Главное препятствие — позиция руководства краснодарцев. Боссы не желают отпускать ключевого игрока, ведь действующий договор рассчитан до 2029 года.

Чтобы решить ситуацию, хавбек планирует лично встретиться с Сергеем Галицким после матчей национальных сборных. Он хочет убедить владельца клуба пойти навстречу и разрешить отъезд за рубеж.

Эдуард Сперцян допустил уход из «Краснодара» до 2029 года
Эдуард Сперцян допустил уход из «Краснодара» до 2029 года

Ранее, после поражения от «Спартака» в финале Кубка России, Сперцян заявил, что эта игра, возможно, стала для него последней в составе «Краснодара». В прошлом сезоне полузащитник стал лучшим ассистентом чемпионата России с 16 голевыми передачи.

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Никита Никонов
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