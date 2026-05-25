Эдуард Сперцян допустил уход из «Краснодара» до 2029 года

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не исключил своего скорого ухода из команды, несмотря на долгосрочный контракт. Соглашение 25-летнего полузащитника с «быками» действует ещё четыре года — вплоть до лета 2029-го. О таких планах футболист откровенно поведал в беседе с корреспондентами «Спорт-Экспресса».

«Вероятность моего ухода есть. Посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь в случае, если не будет предложений», — заявил Сперцян.

Воспитанник клуба только что помог родной команде впервые в истории стать чемпионом страны по итогам сезона-2024/25. В текущем розыгрыше игрок провёл за «Краснодар» 42 встречи в различных турнирах, отличившись 14 голами и 18 ассистами.

Ранее появлялась информация, что ПСЖ готов расстаться с Матвеем Сафоновым, но причина не в его игровых качествах — поводом послужила политическая ситуация, поскольку летом руководство клуба подписало контракт с украинским защитником Ильёй Забарным; при этом сам россиянин тоже не против покинуть команду, так как устал сидеть в запасе. Напомним, Сафонов перешёл в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года и в первом же сезоне успел сыграть в 17 матчах.