Клиент ушёл, а проводник остался: Альпиниста бросили умирать на Эвересте, пока остальные спускались в лагерь

На Эвересте пропал шерпа-альпинист Дава из Окхалдхунги. Его бросили на вершине из-за закрытия сезона восхождений. Об этом сообщает The Tourism Times.

Инцидент произошёл вечером 29 мая. Польский клиент Давы решил отказаться от подъёма к вершине из-за обморожения, полученного на Южном перевале. Они договорились немедленно начать спуск. Иностранец двигался впереди, следуя за другими участниками группы по направлению ко второму лагерю.

Остальные члены экспедиции ушли вниз, а Дава задержался в районе лагеря III. Представитель компании-организатора Himalayan Traverse Pvt. Ltd. подтвердил, что проводник находился на Жёлтой полосе и до пункта назначения не добрался. «Они ждали Даву до сегодняшнего дня, но он так и не появился», — рассказал он.

Остальные альпинисты благополучно вернулись в базовый лагерь: часть из них воспользовалась вертолётом, остальные предпочли пеший маршрут. По словам организатора восхождения, поиски пропавшего пока невозможны. «На сегодняшний день поисково-спасательные работы по поиску Давы не проводились, так как все лестницы, установленные вдоль ледопада, были убраны», — признал он.

Также в администрации базового лагеря сообщили о конфликте 29 мая между несколькими группами, включая команду Summit Climb. Причиной разногласий стала очерёдность эвакуации на вертолётах из второго лагеря.

В завершившемся сезоне зафиксировано рекордное количество разрешений на подъем — более 1000. При этом весной произошло пять летальных случаев и множество вынужденных эвакуаций из высокогорных зон.