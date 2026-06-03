Клиент ушёл, а проводник остался: Альпиниста бросили умирать на Эвересте, пока остальные спускались в лагерь
TT: Шерпа Дава пропал на Эвересте после отказа клиента от восхождения
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На Эвересте пропал шерпа-альпинист Дава из Окхалдхунги. Его бросили на вершине из-за закрытия сезона восхождений. Об этом сообщает The Tourism Times.
Инцидент произошёл вечером 29 мая. Польский клиент Давы решил отказаться от подъёма к вершине из-за обморожения, полученного на Южном перевале. Они договорились немедленно начать спуск. Иностранец двигался впереди, следуя за другими участниками группы по направлению ко второму лагерю.
Остальные члены экспедиции ушли вниз, а Дава задержался в районе лагеря III. Представитель компании-организатора Himalayan Traverse Pvt. Ltd. подтвердил, что проводник находился на Жёлтой полосе и до пункта назначения не добрался. «Они ждали Даву до сегодняшнего дня, но он так и не появился», — рассказал он.
Остальные альпинисты благополучно вернулись в базовый лагерь: часть из них воспользовалась вертолётом, остальные предпочли пеший маршрут. По словам организатора восхождения, поиски пропавшего пока невозможны. «На сегодняшний день поисково-спасательные работы по поиску Давы не проводились, так как все лестницы, установленные вдоль ледопада, были убраны», — признал он.
Также в администрации базового лагеря сообщили о конфликте 29 мая между несколькими группами, включая команду Summit Climb. Причиной разногласий стала очерёдность эвакуации на вертолётах из второго лагеря.
В завершившемся сезоне зафиксировано рекордное количество разрешений на подъем — более 1000. При этом весной произошло пять летальных случаев и множество вынужденных эвакуаций из высокогорных зон.
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