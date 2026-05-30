Жена Ковальчука первой из россиянок покорила Эверест без кислородного баллона

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука установила впечатляющее достижение в альпинизме. Николь стала первой россиянкой, которой удалось подняться на Эверест без использования дополнительного кислорода. О своих восхождениях Ковальчук рассказала в соцсетях, отметив, что каждый подъём оставил у неё особые впечатления.

«Манаслу, 8,163 м. Я восхитилась этой красотой дважды: один раз с кислородом, один раз без. Два очень разных восхождения, оба незабываемые», — написала она.

На высочайшую точку планеты Николь уже поднималась три года назад, но тогда использовала кислородный баллон. То восхождение далось ей непросто: за время экспедиции она похудела на 10 килограммов.

Альпинизмом Ковальчук увлеклась несколько лет назад и за это время успела пройти серьёзный путь в горах. В её активе — восхождения на восьмитысячники, которых в мире насчитывается 14.

Особенно поклонников впечатляет, что такие рекорды Николь ставит, совмещая спорт с семьёй. Ковальчук — мама четверых детей.

