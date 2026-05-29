Пал 23-летний абсолютный рекорд скорости восхождения на Эверест

Американец Тайлер Эндрюс установил мировой рекорд по скоростному подъёму на Эверест (Джомолунгму, 8849 м) с кислородным баллоном. Путь от базового лагеря (около 5400 м) до вершины занял у него 9 часов 55 минут. Об этом газете The Himalayan Times рассказал управляющий директор компании Asian Trekking Дава Стивен, организовавшей экспедицию.

Предыдущее достижение принадлежало непальцу Лакпе Гелу и держалось 23 года. Тот справился с маршрутом за 10 часов 56 минут.

Восхождение состоялось в предпоследний день весеннего сезона, который завершился 29 мая. Эта попытка стала для Эндрюса шестой за два года. Ранее он пробовал установить рекорд без кислорода, но потом переключился на использование дополнительной подачи газа.

В сентябре 2024 года американец уже отличился на другой вершине. Тогда он покорил Манаслу (8163 м) за 9 часов 52 минуты, причём без кислородной поддержки.

Всего в нынешний весенний сезон непальские власти выдали 494 разрешения на восхождение на Эверест. Документы получили 389 мужчин и 109 женщин в составе 51 команды. Сборы за право подъёма превысили 1 млрд непальских рупий (более 6,9 млн долларов). По словам начальника полевого офиса департамента туризма Кхимлала Гаутамы, количество успешных достижений пика перевалило за 900.

Правительство Непала в этом году также подняло плату за восхождение и ввело меры по борьбе с мусором. Для иностранцев весенний сезон на южном маршруте теперь стоит 15 тыс. долларов вместо прежних 11 тыс. Осенью цена выросла с 5,5 тыс. до 7,5 тыс. Зимой и в период муссонов (июнь — август) разрешение подорожало с 2750 до 3750 долларов.

Ранее Life.ru писал, что непальский альпинист Ками Рита Шерпа покорил Эверест в рекордный 32-й раз. В тот же день его соотечественница Лхакпа Шерпа установила высшее достижение среди женщин, поднявшись на вершину в 11-й раз.