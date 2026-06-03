«Гниёт и воняет»: Россиянам объяснили, чем грозит игнорирование гигиены пупка

Обычная впадина в центре живота таит в себе серьёзную угрозу, если о ней забыть. Пупок — это анатомический рубец, чья складчатая структура создаёт идеальный инкубатор для бактерий и грибков. Ежедневно там скапливаются омертвевшие клетки, кожное сало, ворсинки от одежды и пот.

Если не уделять этому участку тела должного внимания, органика начинает гнить. Как следствие — появляется резкий неприятный запах, а затем и омфалит (острое воспаление тканей в пупочной области).

«Инфекция проявляется покраснением, болезненным отёком, зудом, а в запущенных случаях сопровождается мокнутием и выделением гноя», — предупредила врач Дарья Елисеева в беседе с РИАМО.

Длительное скопление секрета способно даже уплотниться до состояния омфалолита — так называемого пупочного камня. Этот твёрдый конгломерат хронически травмирует ткани и требует хирургического извлечения. Однако избежать всех этих проблем легко. Специалист советует регулярно промывать углубление мягким мыльным раствором во время душа.

«Критически важно после мытья тщательно высушивать углубление ватным диском или полотенцем. Оставшаяся внутри влага запускает стремительное размножение патогенной флоры, поэтому абсолютная сухость здесь так же важна, как и само очищение», — заключила медик.

А ранее Life.ru писал, что урчание в животе может указывать на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. По словам медика, если оно не сопровождается другими симптомами, чаще всего причина кроется в питании и пищевых привычках.