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3 июня, 08:30

Актёр Станислав Бондаренко станет отцом в четвёртый раз

Станислав Бондаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / st_bond

Станислав Бондаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / st_bond

Российский актёр Станислав Бондаренко станет отцом в четвёртый раз. 1 июня, в День защиты детей, артист опубликовал в личном блоге трогательное видео, на котором проводит время в кругу семьи. Главной деталью ролика стал заметно округлившийся живот его супруги Аурики Алехиной.

«Хочется поделиться с вами нашим счастьем: совсем скоро нас станет больше. Спасибо, любимая, за нашу семью», — написал артист.

Для Бондаренко это будет четвёртый ребёнок. Старшего сына Марка он воспитывает от брака с актрисой Юлией Чиплиевой, а двух дочерей — Алексию и Микаэлу — супруга уже родила ему в нынешних отношениях с Алехиной.

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Life.ru рассказывал, что Станислав Бондаренко сыграет Андрея Болконского в грядущей экранизации «Войны и мира» режиссёра Сарика Андреасяна. Артист рассказывал в интервью, как ему досталась эта роль. Готовясь к съёмкам, актёр заново перечитал роман Льва Николаевича Толстого, который впервые открыл для себя ещё ребёнком. Он признал, что в юном возрасте это произведение даётся непросто.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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