Российский актёр Станислав Бондаренко станет отцом в четвёртый раз. 1 июня, в День защиты детей, артист опубликовал в личном блоге трогательное видео, на котором проводит время в кругу семьи. Главной деталью ролика стал заметно округлившийся живот его супруги Аурики Алехиной.

«Хочется поделиться с вами нашим счастьем: совсем скоро нас станет больше. Спасибо, любимая, за нашу семью», — написал артист.

Для Бондаренко это будет четвёртый ребёнок. Старшего сына Марка он воспитывает от брака с актрисой Юлией Чиплиевой, а двух дочерей — Алексию и Микаэлу — супруга уже родила ему в нынешних отношениях с Алехиной.

Life.ru рассказывал, что Станислав Бондаренко сыграет Андрея Болконского в грядущей экранизации «Войны и мира» режиссёра Сарика Андреасяна. Артист рассказывал в интервью, как ему досталась эта роль. Готовясь к съёмкам, актёр заново перечитал роман Льва Николаевича Толстого, который впервые открыл для себя ещё ребёнком. Он признал, что в юном возрасте это произведение даётся непросто.