Лайки вместо лавочки: Психолог назвал тик-ток караоке терапевтивчным не только для бабушек

Тик-ток караоке может быть полезно для пожилых женщин не меньше привычных встреч и разговоров. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал психолог Александр Кичаев. По его словам, раньше важную социальную роль играли посиделки на лавочках, походы в гости и живое общение во дворе.

Сейчас часть этой жизни ушла в интернет: люди знакомятся, спорят, поют, поддерживают друг друга и собираются в сообщества уже не только офлайн. Для старшего поколения это особенно важно. Пожилые люди часто сталкиваются с одиночеством, а женщины в среднем живут дольше и могут острее ощущать нехватку постоянного круга общения. Участницы поют знакомые песни, получают реакцию зрителей и чувствуют себя частью общей жизни, а не наблюдателями со стороны.

Это, во-первых, борьба с одиночеством, ведь женщины всегда дольше живут, и для них это важно. Плюс, это такой клуб по интересам, определённое личностное развитие, и ещё это пример для молодого поколения. Александр Кичаев психолог

Есть у такого формата и связь поколений. Молодые пользователи могут смотреть эти видео вместе с родителями, бабушками или детьми, а пожилые участницы показывают, что возраст не мешает осваивать технологии и оставаться активными.

Кичаев также считает, что караоке помогает прикоснуться к культурной памяти. Даже если речь идёт о популярной музыке, часть песен остаётся в народной памяти, а исполнение пожилых женщин добавляет им свою интонацию и свежий взгляд.

Практическая польза тоже есть, но её не стоит превращать в медицинское обещание. Пение задействует память, дикцию и дыхание, а регулярная активность и общение могут поддерживать эмоциональное состояние и интерес к жизни.Отдельно психолог выделил отклик аудитории. Лайки, комментарии и реакция близких дают пожилым людям ощущение нужности: они видят, что их любят, слышат и ценят. А такое чувство, по словам специалиста, иногда оказывается «важнее любых лекарств».

Ранее Life.ru рассказывал, что в TikTok набирают популярность караоке-эфиры с бабушками. В плейлистах звучит всё: от «Блестящих» и поп-хитов до шансона и народных застольных песен. Мило, что все остальные терпеливо ждут своей очереди и наслаждаются исполнением, пока одна солирует.