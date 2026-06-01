От «Блестящих» до мрачного шансона: Бабушки превратили TikTok в площадку для онлайн-караоке

Русскоязычные бабушки из разных стран устроили новый тренд в TikTok — онлайн-караоке-вечеринки в прямых эфирах. Участницы собираются в одной трансляции, выбирают ведущую и по очереди исполняют любимые хиты, пишет SHOT.

Формат напоминает домашнее караоке. В плейлистах звучит всё: от «Блестящих» и поп-хитов до шансона и народных застольных песен. Некоторые участницы не ограничиваются вокалом и устраивают танцы прямо перед камерой. Мило, как все остальные терпеливо ждут своей очереди и наслаждаются исполнением, пока одна солирует.

География таких эфиров оказалась широкой: к караоке-посиделкам подключаются женщины из России, Украины, Германии и других стран. В итоге обычные прямые эфиры превращаются в международные бабушкины дискотеки.

