21 мая, 14:14

Российским бабушкам и дедушкам хотят выплачивать зарплату за заботу о внуках

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил ввести в России федеральные выплаты бабушкам и дедушкам за воспитание внуков. По его словам, финансовая поддержка старшего поколения способна дать сразу три положительных эффекта: сохранить рабочие места для молодых родителей, стимулировать рождение детей и укрепить семейные узы.

Кроме того, зарплата для бабушек и дедушек поможет охотнее решаться на пополнение в семье, зная, что воспитание ляжет на надёжные плечи, ведь присматривать за малышами будут не посторонние няни, а близкие родственники.

«Эту инициативу надо распространять на федеральном уровне. Например, 50 тысяч рублей будет хорошим подспорьем», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Абзацем».

Кстати, с 1 июня изменятся социальные выплаты для семей с детьми. Они получат новые меры поддержки. К тому же ожидается прибавка к ряду выплат.

