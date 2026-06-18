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Регион
18 июня, 02:50

«Русские так и не пришли»: Журналист из Ирландии публично разнёс пропаганду Запада

Ирландский журналист Боуз высмеял миф Запада о «русской угрозе»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой устоявшихся на Западе представлений о России. Своими мыслями он поделился в социальной сети X.

Боуз обратил внимание на несостоятельность многолетних страшилок. Коррумпированные элиты и подконтрольные им средства массовой информации десятилетиями пугали общество «русским вторжением».

«Но русские так и не пришли», — написал автор, высмеивая эти заявления. По его мнению, истинная причина текущих проблем кроется в действиях самого западного истеблишмента.

Журналист подчеркнул, что разрушение городов и стран спровоцировано не Москвой, а последовательным политическим идиотизмом и некомпетентностью местных властей. Ответственность лежит исключительно на них.

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В Кремле ранее также неоднократно опровергали наличие каких-либо агрессивных намерений. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял о готовности письменно закрепить гарантии безопасности для стран НАТО и ЕС. Официальная позиция Москвы остаётся неизменной: Россия никому не угрожает. При этом в РФ предупреждали, что не станут игнорировать шаги, потенциально опасные для национальных интересов.

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Никита Никонов
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