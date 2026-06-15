Нидерландские власти приступили к тестированию сценария постройки лагеря для пленных солдат РФ, превратив антироссийскую политику в театр абсурда. О происходящем рассказали РИА «Новости» в посольстве в Гааге.

«Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами. Это, в частности, предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении российского посольства.

В представительстве назвали это занятие кощунством, которое для местных элит уже стало обыденностью. По мнению собеседника агентства, нескончаемый поток подобных инициатив обретает всё более карикатурные черты. Складывается ощущение, что Гаага сознательно испытывает терпение Москвы намеренно. Посольство также напомнило, что у РФ имеется богатый исторический опыт освобождения концлагерей на европейской земле и вызволения узников из лап нацистских палачей.

В дипмиссии выразили горечь от того, что столь дикие фантазии рождаются в XXI веке. Однако там предостерегли «горячие головы»: если Европа всё же развяжет полномасштабную войну, обустроенные бараки ей уже не помогут. Согласно публикации Algemeen Dagblad, полигоном для манёвров стал военный объект в Марнехёйзене, где на этой неделе и обкатывают новый лагерный проект.

Ранее сообщалось, что нидерландская военная разведка опасается, что уже спустя год после окончания боевых действий на Украине Москва сможет нарастить потенциал для противостояния Североатлантическому альянсу. Такая оценка содержится в ежегодном отчёте службы военной разведки и безопасности королевства за 2025 год. В документе оговаривается, что реализация данного сценария возможна лишь при самом благоприятном для РФ стечении обстоятельств. При этом ни конкретные параметры такого конфликта, ни его вероятная география в отчёте не раскрываются.