Таймер запущен: В Нидерландах посчитали, когда Россия будет готова задать жару НАТО

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов представила оценку возможного наращивания военного потенциала России после завершения боевых действий на Украине. Об этом говорится в ежегодном отчёте ведомства за 2025 год.

В документе уточняется, что подобный сценарий возможен при наиболее благоприятных условиях, однако конкретные параметры и география потенциального конфликта не раскрываются.

Одновременно в отчёте подчёркивается, что пока продолжаются боевые действия на Украине, вероятность прямого столкновения России и стран НАТО оценивается как крайне низкая. По мнению нидерландской стороны, снижение эффективности таких инструментов увеличивает риск непреднамеренной эскалации на международной арене.

Ранее сообщалось об усилении военного соперничества между Россией и странами НАТО в морских акваториях. На фоне смещения глобального внимания к Ближнему Востоку напряжённость на море продолжает расти, а одним из ключевых регионов становится Арктика.