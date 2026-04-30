Россия учитывает попадание оружия нидерландского производства в распоряжение участников РДК*. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском посольстве в Нидерландах.

«Эти факты, конечно, учитываются Россией при военно-политическом планировании», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возможное размещение или хранение ядерного оружия на территории Финляндии повлияло бы на её статус с точки зрения военного планирования России. Подобный шаг, если он будет предпринят, автоматически изменит уровень потенциальных рисков для страны.

