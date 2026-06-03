ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 10:06

«Обожаю себя за ошибки»: Звезда «Бумера» Мерзликин раскрыл, как относится к жизненным неурядицам

Андрей Мерзликин заявил, что не жалеет о сделанных ошибках в жизни

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин поделился своим отношением к жизненным неудачам. В 53 года он смотрит на промахи иначе, чем в молодости.

Мерзликин рассказал, как относится к жизненным ошибкам. Видео © Пятый канал

Даже если выбор был неправильным и за него пришлось поплатиться, актёр не считает это напрасным. На Национальной премии интернет-контента ИРИ он признался, что в его жизни было всякое.

«Всяко было, я живой человек, все было в этой жизни интересно. И ошибки. Я вообще обожаю себя за ошибки, только я раньше сильно так расстраивался, а сейчас не расстраиваюсь из-за этого», — приводит Пятый канал слова артиста.

Однако раскрывать конкретные промахи артист не стал.

«Нет, давай без примеров, а то получится исповедь, а исповедуюсь я в храме», — добавил он.

Андрей Мерзликин рассказал, где живут его дети после развода в День семьи
Андрей Мерзликин рассказал, где живут его дети после развода в День семьи

А ранее звезда «Бумера» рассказал, что самая большая любовь в его жизни — дети. По словам Мерзликина, его сердце сейчас не свободно, в нём живут его наследники.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • андреймерзликин
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar