«Обожаю себя за ошибки»: Звезда «Бумера» Мерзликин раскрыл, как относится к жизненным неурядицам

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин поделился своим отношением к жизненным неудачам. В 53 года он смотрит на промахи иначе, чем в молодости.

Мерзликин рассказал, как относится к жизненным ошибкам. Видео © Пятый канал

Даже если выбор был неправильным и за него пришлось поплатиться, актёр не считает это напрасным. На Национальной премии интернет-контента ИРИ он признался, что в его жизни было всякое.

«Всяко было, я живой человек, все было в этой жизни интересно. И ошибки. Я вообще обожаю себя за ошибки, только я раньше сильно так расстраивался, а сейчас не расстраиваюсь из-за этого», — приводит Пятый канал слова артиста.

Однако раскрывать конкретные промахи артист не стал.

«Нет, давай без примеров, а то получится исповедь, а исповедуюсь я в храме», — добавил он.

А ранее звезда «Бумера» рассказал, что самая большая любовь в его жизни — дети. По словам Мерзликина, его сердце сейчас не свободно, в нём живут его наследники.