Немцы выбрасывают миллиарды евро на ветер из-за лени сменить поставщика газа и электричества

Жители Германии за январь–май 2026 года отдали лишних 5,4 миллиарда евро за электроэнергию и газ. Такие данные приводит Bild, ссылаясь на расчеты аналитического портала Verivox.

По немецким законам собственники жилья и арендаторы могут сами выбирать компанию-поставщика ресурсов при строительстве или въезде. Если человек не определялся с выбором, его автоматически подключают к местному базовому снабжающему предприятию.

Проблема в том, что тарифы у таких организаций обычно завышены. Сменить их на более выгодные можно в любой момент, но значительная часть населения этим правом пренебрегает и систематически теряет деньги.

Около 22% домохозяйств покупают электричество именно у базовых поставщиков, переплачивая примерно 16 евроцентов за киловатт-час. Еще 38% клиентов пользуются тарифами, которые на 8 евроцентов дороже самых доступных предложений рынка. Совокупный ущерб для обеих категорий за пять месяцев достиг 3,5 миллиарда евро.

Схожая картина наблюдается и в газоснабжении. Более половины потребителей платят на 2–4 евроцента за киловатт-час больше, чем могли бы при переходе к другому продавцу. Их избыточные расходы составили 1,9 миллиарда.

Эксперт Verivox Торстен Шторк отметил, что стоимость электричества в текущем году продолжит расти. По его словам, «тем важнее не платить за это больше, чем нужно. Потребителям газо- и электроснабжающих компаний нужно изучить свои текущие тарифы и при необходимости сменить их».