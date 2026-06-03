Губернатор Кубани запретил подчинённым покидать регион

В Краснодарском крае подписан запрет на выезд за границы региона для некоторых должностных лиц. Предписание оформил губернатор Вениамин Кондратьев.

Под действие документа попали замы главы края, а также главы министерств и департаментов. Руководителям муниципальных образований порекомендовали последовать этому примеру.

Как пояснил Кондратьев, решение приняли для обеспечения повышенной готовности управленческой системы. В то время как жители и туристы отдыхают, чиновники обязаны трудиться в усиленном режиме. Их основная задача в этот период — гарантировать безопасность людей.

Мера направлена на сохранение стабильной работы регионального руководства в условиях действующего на Кубани режима среднего уровня реагирования.

Ранее Life.ru писал, что арестованный по делу о мошенничестве министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев пошёл на сделку со следствием и его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Переверзев также фигурирует ответчиком в антикоррупционном иске Генпрокуратуры.