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Регион
3 июня, 10:09

Губернатор Кубани запретил подчинённым покидать регион

Губернатор Кондратьев ограничил выезд заместителям и главам ведомств Кубани

Обложка © ТАСС / МЧС России

Обложка © ТАСС / МЧС России

В Краснодарском крае подписан запрет на выезд за границы региона для некоторых должностных лиц. Предписание оформил губернатор Вениамин Кондратьев.

Под действие документа попали замы главы края, а также главы министерств и департаментов. Руководителям муниципальных образований порекомендовали последовать этому примеру.

Как пояснил Кондратьев, решение приняли для обеспечения повышенной готовности управленческой системы. В то время как жители и туристы отдыхают, чиновники обязаны трудиться в усиленном режиме. Их основная задача в этот период — гарантировать безопасность людей.

Мера направлена на сохранение стабильной работы регионального руководства в условиях действующего на Кубани режима среднего уровня реагирования.

Бывший вице-губернатор Кубани не признал вину по делу о превышении полномочий
Бывший вице-губернатор Кубани не признал вину по делу о превышении полномочий

Ранее Life.ru писал, что арестованный по делу о мошенничестве министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев пошёл на сделку со следствием и его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Переверзев также фигурирует ответчиком в антикоррупционном иске Генпрокуратуры.

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Дарья Денисова
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