Бывший вице-губернатор Кубани не признал вину по делу о превышении полномочий

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко заявил о своей невиновности по делу о превышении должностных полномочий. По данным РИА «Новости», суд рассматривает три эпизода, в которых Нестеренко, будучи главой Главного управления строительства Кубани в 2024 году, превысил свои полномочия при проведении капитального ремонта трёх школ и спортивной площадки в городе Геническ Херсонской области. Финансирование работ осуществлялось из бюджета Краснодарского края, а генподрядчиком выступала «Региональная строительная компания Краснодарского края».

На судебном заседании представитель гособвинения заявил, что Нестеренко, подписывая акты приемки, сознательно вводил в заблуждение относительно завершения ремонтных работ. Прокурор подчеркнул, что в расходных документах стоимость работ была фиктивно увеличена, что, по его мнению, является нарушением должностных обязанностей Нестеренко в сфере строительного контроля, технического надзора и эффективного использования имущества.

Свидетели, в свою очередь, подтвердили наличие значительных нарушений, обнаруженных в марте 2024 года при инспекции объектов. Среди выявленных проблем были несоответствие использованных материалов заявленным в смете, а также замечания по системам канализации, отопления и электрики в ремонтируемых школах. При этом свидетели признали, что к моменту окончания капитального ремонта в сентябре 2024 года все недочеты были устранены. Один из свидетелей также указал на изначальное завышение стоимости работ по контракту.

«Вину не признаю, мною не был причинен материальный ущерб», — сказал обниняемый.

Нестеренко попытался оправдаться, сказав, что в документах, которые он подписал, значилась только часть выполненных работ – от 46% до 69% от общей суммы по договорам. Он также отметил, что в этих документах не было информации о том, сколько стоили работы, которые так и не были сделаны, и что туда не было включено искусственное увеличение стоимости.