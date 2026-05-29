29 мая, 14:54

Бывший вице-губернатор Кубани не признал вину по делу о превышении полномочий

Александр Нестеренко. Обложка © admkrai.krasnodar.ru

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко заявил о своей невиновности по делу о превышении должностных полномочий. По данным РИА «Новости», суд рассматривает три эпизода, в которых Нестеренко, будучи главой Главного управления строительства Кубани в 2024 году, превысил свои полномочия при проведении капитального ремонта трёх школ и спортивной площадки в городе Геническ Херсонской области. Финансирование работ осуществлялось из бюджета Краснодарского края, а генподрядчиком выступала «Региональная строительная компания Краснодарского края».

На судебном заседании представитель гособвинения заявил, что Нестеренко, подписывая акты приемки, сознательно вводил в заблуждение относительно завершения ремонтных работ. Прокурор подчеркнул, что в расходных документах стоимость работ была фиктивно увеличена, что, по его мнению, является нарушением должностных обязанностей Нестеренко в сфере строительного контроля, технического надзора и эффективного использования имущества.

Свидетели, в свою очередь, подтвердили наличие значительных нарушений, обнаруженных в марте 2024 года при инспекции объектов. Среди выявленных проблем были несоответствие использованных материалов заявленным в смете, а также замечания по системам канализации, отопления и электрики в ремонтируемых школах. При этом свидетели признали, что к моменту окончания капитального ремонта в сентябре 2024 года все недочеты были устранены. Один из свидетелей также указал на изначальное завышение стоимости работ по контракту.

«Вину не признаю, мною не был причинен материальный ущерб», — сказал обниняемый.

Нестеренко попытался оправдаться, сказав, что в документах, которые он подписал, значилась только часть выполненных работ – от 46% до 69% от общей суммы по договорам. Он также отметил, что в этих документах не было информации о том, сколько стоили работы, которые так и не были сделаны, и что туда не было включено искусственное увеличение стоимости.

ФСБ задержала депутата Бойченко при передаче взятки 50 млн рублей

Ранее стало известно, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уволил своего зама Александра Нестеренко из-за систематических задержек в сдаче важных социальных объектов. Правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатора, после чего в его доме и кабинете были проведены обыски.

Наталья Демьянова
