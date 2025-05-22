Силовики задержали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Нестеренко

В настоящее время в кабинете и дома у экс-чиновника сотрудники ФСБ проводят обыски. По предварительным данным, они связаны с работой Нестеренко в «Главном управлении строительства Краснодарского края». В 2023-2024 годах Нестеренко работал под руководством Сергея Власова, занимавшего тогда пост вице-губернатора. В прошлом году его арестовали за взятку.