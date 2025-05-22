В Ульяновске бывшего замминистра отправили в СИЗО из-за рекрутских выплат

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал до 18 июля бывшего заместителя министра имущественных отношений и архитектуры региона Александра Таушкина. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело связано с рекрутскими выплатами за привлечение граждан к заключению контракта с Министерством обороны для участия в СВО.

«Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Таушкина. (Ходатайство поступило. — Прим. Life.ru) от следователя следственного отдела УФСБ РФ по Ульяновской области. Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца — до 18 июля 2025 года включительно», — сообщили в суде.

По данным следствия, обвиняемый включил в состав межведомственной агитационной группы своего подчинённого, который, предположительно, не знал о мошеннической схеме. В Министерство социальной защиты был предоставлен «поддельный список» с 12 рекрутами, якобы привлечёнными к военной службе по контракту. Таким образом, они получили выплату, а на счёт сотрудника поступило 1,8 миллиона рублей.

Бывшему заместителю министра грозит до 10 лет лишения свободы.