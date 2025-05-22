В Ульяновске бывшего замминистра отправили в СИЗО из-за рекрутских выплат
Экс-замглавы Минимущества Ульяновской области Таушкин арестован за мошенничество
Александр Таушкин. Обложка © Региональный земельный центр
Ленинский районный суд Ульяновска арестовал до 18 июля бывшего заместителя министра имущественных отношений и архитектуры региона Александра Таушкина. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело связано с рекрутскими выплатами за привлечение граждан к заключению контракта с Министерством обороны для участия в СВО.
«Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Таушкина. (Ходатайство поступило. — Прим. Life.ru) от следователя следственного отдела УФСБ РФ по Ульяновской области. Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца — до 18 июля 2025 года включительно», — сообщили в суде.
По данным следствия, обвиняемый включил в состав межведомственной агитационной группы своего подчинённого, который, предположительно, не знал о мошеннической схеме. В Министерство социальной защиты был предоставлен «поддельный список» с 12 рекрутами, якобы привлечёнными к военной службе по контракту. Таким образом, они получили выплату, а на счёт сотрудника поступило 1,8 миллиона рублей.
Бывшему заместителю министра грозит до 10 лет лишения свободы.
А ранее в Москве суд отправил под домашний арест бывшего подмосковного министра, избившего экс-возлюбленную. Мера пресечения избрана на 1 месяц 11 суток.