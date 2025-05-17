«Оружейный барон» предстал перед судом после нападения с топором на бывшую в Подмосковье
Суд Москвы отправил под домашний арест экс-министра Хубутию, избившего бывшую
Михаил Хубутия. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Суд отправил под домашний арест экс-министра торговли Московской области Михаила Хубутию, который подозревается в жестоком избиении своей бывшей возлюбленной Юлии Ван. Об избрании меры пресечения сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хубутия Михаила Михайловича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. «з» ч. 3 ст. 112 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, на срок 01 месяц 11 суток», — уточняется в тексте.
Напомним, 24 апреля Михаил Хубутия пришёл по адресу проживания Юлии Ван, ворвался в дом и жестоко избил её. Девушка позвала на помощь няню их общей дочери и вызвала полицию. Хубутия скрылся с места происшествия. Изрезанная топором женщина была госпитализирована. Позже мужчина сознался в содеянном и пришёл в полицию с повинной. Нападение квалифицировано как покушение на убийство. Хубутия и Ван состояли в любовных отношениях, у пары есть общая дочь. Какое-то время назад они расстались. Предположительно, ревность и нежелание отпускать возлюбленную стали мотивом преступления.