«Оружейный барон» предстал перед судом после нападения с топором на бывшую в Подмосковье

Напомним, 24 апреля Михаил Хубутия пришёл по адресу проживания Юлии Ван, ворвался в дом и жестоко избил её. Девушка позвала на помощь няню их общей дочери и вызвала полицию. Хубутия скрылся с места происшествия. Изрезанная топором женщина была госпитализирована. Позже мужчина сознался в содеянном и пришёл в полицию с повинной. Нападение квалифицировано как покушение на убийство. Хубутия и Ван состояли в любовных отношениях, у пары есть общая дочь. Какое-то время назад они расстались. Предположительно, ревность и нежелание отпускать возлюбленную стали мотивом преступления.