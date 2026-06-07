Нагиев, Куценко, Бурунов и другие лысые звёзды, которые разбивают сердца чаще, чем кудрявые Оглавление Фёдор Бондарчук: икона стиля Гоша Куценко: брутальный без волос Дмитрий Нагиев: главный лысый ловелас Сергей Бурунов: соблазнитель в строгом костюме Юра Борисов: оскаровский гладкий стиль Юрий Колокольников: лысина для «Игры престолов» Денис Шведов: бритый, но сдался Никита Панфилов: лысый и в парике Владимир Селиванов (VAVAN): лысый из города Лысьва Согласно недавнему исследованию, мужчины в России начинают лысеть сразу после школы. Life.ru собрал знаменитостей, чья гладкая голова стала частью брутального образа, разбивающего женские сердца. 6 июня, 22:15 Колокольников, Нагиев, Куценко: как российские актёры превратили облысение в брутальный тренд. Обложка © ChatGPT

Врачи бьют тревогу — россияне начали стремительно терять волосы уже в юности. Выраженное облысение всё чаще диагностируют у россиян в возрасте 18–25 лет. Эксперты связывают это с малоподвижным образом жизни, недостатком свежего воздуха и избыточным весом. Но пока одни борются с облысением, решаясь на пересадку волос, другие превращают лысину в элемент стильного имиджа, который очаровывает поклонниц.

Фёдор Бондарчук: икона стиля

Фёдор Бондарчук давно сделал лысину частью имиджа. Фото © РИА Новости / Владимир Остапович

Актёр и режиссёр Фёдор Бондарчук давно избавился от растительности на голове, и этот выбор стал частью его узнаваемого имиджа. Режиссёр, снимающий кино с голливудским размахом, органично смотрится в ролях холёных и импозантных героев.

Бондарчук неоднократно попадал в списки «самых сексуальных актёров страны» — всё благодаря своему стилю и лысине.

Гоша Куценко: брутальный без волос

Лысина — фирменный знак Гоши Куценко. Фото © ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru

Актёр Гоша Куценко превратил лысину в свою главную фишку. В начале карьеры брутальная внешность помогала ему воплощать образы крутых парней. Например, в фильмах «Мама, не горюй» и «Антикиллер».

Со временем актёр раскрыл комедийный талант. В киноэпопее «Любовь‑морковь» он кокетливо отбрасывает рукой призрачный локон. Кроме того, Куценко пробует себя в музыке.

Дмитрий Нагиев: главный лысый ловелас

Лысина отлично подходит брутальному стилю Дмитрия Нагиева. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев — один из главных секс-символов российского шоу-бизнеса на протяжении уже многих лет. Элегантная лысина подчёркивает черты его лица и делает образ более строгим и притягательным. Нагиев поддерживает отличную физическую форму и регулярно тренируется. Его умение сочетать иронию, самоиронию и образ мачо покорило миллионы поклонниц.

Сергей Бурунов: соблазнитель в строгом костюме

Сергея Бурунова трудно представить без фирменной лысины. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Актёр Сергей Бурунов закрепил за собой статус харизматичного героя после роли Игоря Долгачёва в эротическом триллере Константина Богомолова «Содержанки». Актёр разрушил комедийный стереотип, представ в брутальном и соблазнительном образе.

Строгие костюмы и лысина стали визитной карточкой Бурунова, олицетворяя мужественность и статус. Актёр поддерживает отличную форму — это отмечают и фанаты, и критики в отзывах о его новых проектах и фотосессиях.

Юра Борисов: оскаровский гладкий стиль

Юра Борисов сделал лысину трендом. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Номинант на премию «Оскар‑2025» Юра Борисов — один из самых востребованных молодых актёров прямо сейчас. Образ «под ноль» придаёт ему особый шарм.

Лысина — это часть стиля Борисова, но появилась она не из‑за выпадения волос, а из‑за амплуа. Актёр часто играет брутальных парней с непростой судьбой, и на восстановление причёски между съёмками просто нет времени. Борисов уже привык к такому образу и чувствует себя в нём комфортно.

Юрий Колокольников: лысина для «Игры престолов»

Лысина Юрия Колокольникова помогла ему прославиться в мире. Фото © ТАСС / CraSH

Юрий Колокольников — один из самых узнаваемых российских актёров в мировом кинематографе. Ради ролей он дважды брился налысо. Сначала это было для сериала «Игра престолов», а потом для третьего сезона «Белого лотоса».

В обычной жизни актёр предпочитает короткие стрижки, но ради искусства готов жертвовать волосами. В «Игре престолов» Колокольников не только носил лысину, но и появлялся с жуткими шрамами на лице и голове.

Денис Шведов: бритый, но сдался

Денис Шведов сменил имидж, нарастив волосы. Фото © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Денис Шведов заслуженно считается одним из секс‑символов российского кино. Его харизма и глубокие роли в хитах «Мажор» и «Бывшие» завоевали любовь огромного количества зрительниц. Долгое время актёр считал, что отсутствие волос не мешает карьере, а даже помогает.

Однако весной 2026 года 44‑летний Шведов удивил поклонников, решившись на пересадку волос. Этот шаг вызвал большой резонанс и показал, что даже устоявшийся имидж может меняться.

Никита Панфилов: лысый и в парике

Никита Панфилов покорил поклонниц стильным образом с бритой головой. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актёр Никита Панфилов столкнулся с выпадением волос ещё в 16 лет и решил сменить имидж. В большинстве киноработ он гладко выбрит, а если нужна другая причёска, то в дело вступают парики.

Панфилов признавался, что иногда забывает о парике, который порой съезжает, и режиссёры делают замечания. Тем не менее актёр старается следить за тем, чтобы образ оставался безупречным. С волосами его можно увидеть в сериалах «Адъютанты любви» и «Акушер».

Владимир Селиванов (VAVAN): лысый из города Лысьва

Владимир Селиванов иронизирует из-за «побега» волос. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Владимир Селиванов, известный как актёр и музыкант VAVAN, прославился благодаря роли обаятельного Вована в сериале «Реальные пацаны». Фирменная лысина стала частью его комедийного образа.

Актёр шутит, что с возрастом от него «сбежали и друзья, и волосы». В юности Селиванов носил короткую тёмную стрижку, а сейчас редко снимается в кино, всё больше времени он уделяет музыке и выпуску собственных треков. В шутку он даже задумывался о выпуске кепок «для лысых» с присоской. Интересно, что Селиванов родился в городе Лысьва (Пермский край) — то есть его малая родина созвучна с его знаменитым образом.

Авторы Кира Громова