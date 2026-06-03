Опухоль шеи весом более 2 кг вырезали у пенсионера в Свердловской области

Свердловские онкологи спасли пожилого мужчину с огромной опухолью на шее. Как сообщили Life.ru в Свердловском областном онкологическом диспансере, новообразование весило более двух килограммов и достигло 15,5 сантиметра в длину.

Опухоль росла несколько месяцев, но сначала пациент не придавал ей значения. По словам мужчины, небольшая шишка появилась около девяти месяцев назад и не причиняла боли. Тревогу он забил только тогда, когда изменения стало видно в зеркале.

«Увидел в зеркале, что родинка на шее будто переместилась выше. Я уже потом понял, что это кожу сместила опухоль. Сразу же обратился к хирургам по месту жительства», — рассказал екатеринбуржец.

После обследования пациента направили в областной онкодиспансер. Врачи выяснили, что липосаркома проросла в мышцы и ветви шейного сплетения, а также приблизилась к позвоночнику и крупным сосудам, питающим мозг. Оперировавший хирург Самир Гарибов отметил, что в его практике это первый случай опухоли шеи такого размера.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Медикам удалось отделить крупные сосуды от опухоли и полностью её удалить. После вмешательства осложнений не возникло, сейчас мужчина продолжает комплексное противоопухолевое лечение.

Ранее сложную операцию провели врачи в Воронеже. У 15-летней пациентки удалили опухоль, которая по размеру была сопоставима с животом при доношенной беременности. Девушка обратилась в больницу вместе с родителями из-за тянущей боли и увеличения живота. Обследование показало доброкачественную параовариальную кисту. Медики решили не откладывать вмешательство и удалили новообразование через небольшой прокол — лапароскопическим способом.