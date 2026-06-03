Стало известно место проведения Интервидения в 2026 году

Международный песенный конкурс Интервидение в 2026 году состоится в Саудовской Аравии. Информацию об этом озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передаёт ТАСС.

Он подчеркнул, что зарубежные партнёры переняли эстафету.

Сейчас организационные моменты отрабатываются. Конкретные даты проведения пока уточняются коллегами в королевстве.

Представитель внешнеполитического ведомства выразил надежду, что РФ, конечно, примет участие в песенном состязании.

Напомним, 3 февраля 2025 года, Владимир Путин подписал указ о проведении Интервидения. Возрождённый конкурс прошёл 20 сентября того же года в Москве. На столичной площадке страну представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). В состав профессионального жюри от России входил Игорь Матвиенко. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук, а Шаман попросил жюри не оценивать его выступление.