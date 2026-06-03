Романтик украл 101 розу ради свидания. Но дама не пришла, а ему пришлось отвечать перед судом

В Орске бедный романтик встретил девушку своей мечты и так захотел впечатлить, что пошёл ради неё на криминал. Он украл огромный букет из цветочного и попал на уголовку, пишет «База».

28-летний Александр познакомился с дамой сердца и решил сделать ей приятное. Вот только денег на подарок у него не было. Несмотря на это, от идеи он не отказался и заказал в цветочном магазине 101 розу за 27 тысяч рублей. Ромео забрал букет и ушёл, не заплатив. Сотрудники салона пытались его остановить, но догнать не смогли.

Романтический план провалился почти сразу: девушка на встречу не пришла. Вдобавок его ещё и вычислили полицейские. Суд назначил горе-ухожёру год принудительных работ, а также постановил удерживать 10% зарплаты в доход государства.

Однако отбывать наказание Александр не стал и скрылся. После этого его объявили в розыск. В итоге беглеца снова задержали в Самаре, где он получил ещё 30 суток ареста.

Кража цветов, кстати, не редкость среди «подвигов», на которые идут ради дам современные «рыцари». Ранее в Краснокамске мужчина за ночь вынес из двух цветочных магазинов 19 роз, чтобы впечатлить незнакомку, пожаловавшуюся на нехватку романтики. Сначала букет показался девушке слишком скромным, и ухажёр отправился за новым. В итоге романтический порыв закончился для него проблемами с законом.