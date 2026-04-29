БДСМ, подгузники и 816 тысяч ущерба: Романтик из Красногорска обустраивал семейный уют, обворовывая ПВЗ

В подмосковном Красногорске раскрыли необычное дело о многомесячных хищениях. Сотрудник пункта выдачи заказов (ПВЗ) Валерий тайком забирал себе чужой товар, чтобы поразить возлюбленную и построить с ней семью сообщает Mash.

Мужчина создавал фейковые профили, оформлял заказы и отказы, но возвращать покупки на склад не спешил. Украденные вещи он прятал в подсобке, а затем выносил, ловко обходя камеры.

Импровизированный «мастер-класс» по обустройству личной жизни начался с 11 предметов из категории БДСМ, чулок и эротического наряда медсестры. Девушку, кажется, впечатлили. Следом похитил свадебные туфли и бутоньерку. А когда роман перерос в семейное счастье, Валера переключился на младенческую тему.

Он 18 раз уносил пачки подгузников на 12 тысяч рублей. Также в его добыче оказались автолюлька, видеоняня и аспиратор. Домашний уют он пытался создать с помощью пылесоса, кофеварки, комода и матраса. Для себя лично стащил Apple Watch Ultra 2 за 85 тысяч, навигатор Garmin и бейсбольную биту.

Кражи вскрылись во время плановой ревизии. Общая сумма ущерба — 816 тысяч рублей. Суд дал незадачливому добытчику два года условно, обязав вернуть всё до копейки. 250 тысяч он уже отдал, но осталось ещё 566 тысяч. Молодой отец набрал кредитов на 200 тысяч, видимо, надеясь продолжать радовать семью. Правда, теперь уже официально.

