Тульские онкологи удалили женщине опухоль весом 35 кг

Врачи Тульского областного онкологического диспансера провели сложную операцию жительнице Ефремова. У 49-летней женщины удалили гигантскую опухоль весом 35 килограммов.

По данным «МК в Туле», пациентка долго не обращалась за медицинской помощью, хотя живот стремительно увеличивался. На обследовании настояли родственники.

Сначала женщину осмотрели в районной больнице, после чего экстренно направили в онкодиспансер. Там врачи диагностировали рак яичников на поздней стадии. Операция по удалению крупного новообразования прошла без осложнений. После вмешательства состояние пациентки стабилизировалось.

Сейчас женщина уже может самостоятельно передвигаться и чувствует себя значительно лучше. Врачи отмечают, что такие случаи показывают, насколько важно не игнорировать тревожные изменения в организме. Чем раньше человек обращается за помощью, тем больше возможностей у медиков подобрать лечение и избежать тяжёлых последствий.

А ранее уральские онкологи спасли пожилого мужчину с огромной опухолью на шее. Новообразование весило более двух килограммов и достигло 15,5 сантиметра в длину.