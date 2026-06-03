Кошка Карла Лагерфельда до сих пор не получила обещанные €1,3 млн наследства

Кошка знаменитого модельера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт до сих пор не получила обещанные хозяином €1,3 миллиона. Об этом пишет Bild.

При жизни дизайнера у его любимицы были две сиделки, личный повар, перелёты на частных самолётах и совместные ужины за одним столом. После смерти Лагерфельда в 2019 году сообщалось, что он хотел оставить своему питомцу около 1,3 миллиона евро. Однако спустя семь лет деньги так и не поступили.

Бывшая домработница Франсуаза Кашот, которая сейчас заботится о кошке, рассказала, что на содержание Шупетт не было выплачено ни цента из предполагаемого наследства. Причина — многолетние судебные тяжбы вокруг завещания.

Кроме того, французское законодательство не позволяет животным напрямую наследовать деньги или имущество. Теперь Шупетт живёт не в роскошной вилле, а в обычной парижской квартире.

Кашот вынуждена работать и оплачивать содержание кошки самостоятельно, пока юристы пытаются урегулировать ситуацию с наследством.

Ранее Life.ru рассказывал, что финансовое наследание Карла Лагерфельда, оцениваемое примерно в 200 миллионов евро, оказалось в подвешенном состоянии. Неизвестные лица пытаются оспорить завещание, составленное модельером в 2016 году. Душеприказчик покойного Кристиан Буассон уже направил соответствующие уведомления выжившим племянницам и племянникам кутюрье. В документе, подписанном за три года до смерти, состояние планировалось распределить между семью доверенными лицами из ближайшего круга: в списке значились ассистент и крестник, тогда как кровные родственники упомянуты не были.