Виктория Боня в слезах рассказала, что её кошка Мурочка умирает из-за опухоли

Виктория Боня эмоционально рассказала, что её кошка Мурочка находится в тяжёлом состоянии. По словам телеведущей, питомец почти перестал есть из-за опухоли и, вероятно, готовится к уходу. Об этом она поделилась в своих социальных сетях.

«Ветеринар сказал, что надо прощаться с Мурочкой. Она не ест ничего», — сказала она.

По словам телеведущей, у питомца выявлена опухоль, которая мешает нормальной работе кишечника. Телеведущая рассказала, что Мурочке почти 18,5 лет, и она давно живёт с ней — с самого детства питомца. При этом Боня подчеркнула, что пока не принимает решение об усыплении и хочет быть рядом с кошкой.

По словам телеведущей, несмотря на тяжёлое состояние, животное ещё сохраняет слабую активность, однако от еды полностью отказывается. Боня добавила, что воспринимает происходящее как крайне тяжёлый жизненный этап и поблагодарила питомца за годы, проведённые вместе.

Ранее телеведущая Виктория Боня объявила об отмене экспедиции на вершину Чогори (К2), которую она называла главным испытанием года. По словам блогерши, подготовка к восхождению велась в течение длительного времени и сопровождалась серьёзными физическими нагрузками.