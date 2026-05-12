«Я плачу, в это вложено столько сил»: Виктории Боне пришлось изменить планы на год и-за травмы

Телеведущая Виктория Боня объявила об отмене экспедиции на вершину Чогори (К2), которую раньше называла своим главным испытанием года. В слезах она рассказала подписчикам, что восхождение сорвалось из-за тяжёлой травмы, полученной во время подготовки.

Блогерша долго готовилась к подъёму на одну из самых опасных гор мира, но в процессе тренировок порвала связки на ноге. Врачи запретили нагрузки как минимум на три месяца, и намеченное окно для восхождения оказалось безвозвратно упущено.

«Я должна сказать, что я не пойду на К2 в этом году. Наверное, тяжело понять, что я плачу, но в это вложено столько сил, столько желания, столько времени, организации своих планов, вообще всего. Короче говоря: К2 в этом году не будет», — рассказала Боня.

При этом она отметила, что многие поклонники отговаривали её от затеи, зная дурную славу К2. Тем не менее покорять восьмитысячники экс-участница «Дома-2» не бросает. Уже осенью она попробует подняться на другой пик.

Напомним, что Виктория Боня получила травму во время горной тренировки с тяжёлым рюкзаком. Блогерша, увлёкшаяся альпинизмом, неудачно подвернула голеностоп, после чего нога сильно отекла и почернела. На коже проступили крупные синяки. Из-за слишком большого отёка делать рентген сразу не стали. Телеведущая рассчитывает полностью залечить травму к середине июня. Пока все тренировки пришлось приостановить.