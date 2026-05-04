Виктория Боня рассказала о строгих правилах отца для их дочери Анджелины

В семье Виктории Бони разгорелся спор из-за правил, которые отец 14-летней Анджелины установил для дочери. Дочь Бони и Алекса Смерфита регулярно появляется в соцсетях матери и время от времени живёт у отца. Подросток стремится к большей свободе, что становится причиной разногласий в семье.

Девочка пожаловалась, что отец запрещает ей поздние прогулки, включая отдых в Куршевеле. Она выразила недовольство установленным временем возвращения домой. Боня в ответ подчеркнула, что правила Алекса обязательны и предложила дочери обсудить их напрямую с отцом.

Позже телеведущая зачитала ряд требований, которые Смерфит предъявляет к дочери во время её пребывания у него. Среди них — порядок в доме, запрет на еду вне кухни и необходимость соблюдать чистоту. По словам Бони, часть ограничений она считает вполне обоснованной, особенно с учётом того, что Анджелина приезжает с друзьями.

Дополнительно отец требует следить за закрытием душевой двери и порядком в комнатах, а также не заходить в другие помещения дома. Сама девочка заявила, что воспринимает такие меры как чрезмерный контроль и опасается дальнейшего ужесточения правил.

Виктория, в свою очередь, отметила, что и сама не всегда довольна поведением дочери. Она допустила, что может ввести для неё собственные более строгие правила, если ситуация не изменится.

