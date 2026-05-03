Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 01:43

«Голодала и глотала слабительные»: Дочь Глюкозы рассказала о проблемах с психикой и отчислении из школы

Дочь Глюкозы откровенно рассказала о проблемах с психикой и отчислении из школы

Лидия Чистякова-Ионова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ray_musicofficial

Лидия Чистякова-Ионова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ray_musicofficial

18-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Ray!, впервые откровенно высказалась о трудном подростковом возрасте. В интервью блогеру Эльдару Джарахову она призналась, что пережила серьёзный внутренний кризис.

Девушка рассказала, что была отчислена из элитной школы. Причина — постоянные конфликты с преподавателями.

«Некоторые правила мне казались тупыми», — объяснила она.

Самое тяжёлое началось позже. Лидия страдала от расстройства пищевого поведения (РПП) и аутоагрессии.

Непослушные детки! Как позорят родителей и прожигают жизнь наследники российских звёзд
Непослушные детки! Как позорят родителей и прожигают жизнь наследники российских звёзд

«Я голодала, глотала слабительные. Меня бесило всё», — поделилась артистка.

Переломный момент наступил, когда мать нашла её в кризисном состоянии. Именно Глюкоза, по словам девушки, буквально спасла её. Сейчас Лидия заверяет, что оставила саморазрушительные привычки в прошлом и сосредоточена на карьере. Своё предыдущее поведение она называет стыдным.

Дочь Малафеева открыла «портал в ад» своим видео об отказе отца купить ей машину
Дочь Малафеева открыла «портал в ад» своим видео об отказе отца купить ей машину

Ранее дочь Глюкозы случайно устроила пожар в ванной комнате. По её словам, девушка поставила свечку, огонь перекинулся на корзинку с расчёсками, лаки и занавеску. В итоге сгорела вся комната.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar