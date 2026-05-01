Непослушные детки! Как позорят родителей и прожигают жизнь наследники российских звёзд

Миллионы фанатов, роскошные особняки и полная свобода. Дети российских знаменитостей часто живут в мире, где доступно практически всё. Но иногда вместо блеска софитов их жизнь превращается в череду громких скандалов, судебных процессов и трагедий. Life.ru предлагает вспомнить пять наследников российских звёзд, чьи проступки потрясли не только родителей, но и всю страну!

Дочь-уголовница: за что осудили наследницу Вячеслава Малафеева

Непослушные детки российских знаменитостей: наследница вратаря «Зенита» Малафеева в зале суда, 2021 год. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ___malyshkaaaa

Ксения Малафеева, дочь легендарного вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, с детства столкнулась с тяжёлым испытанием — в 2011 году она потеряла мать. Марина Малафеева погибла в жутком ДТП, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Девушка тяжело пережила утрату и скоропалительный, как ей казалось, новый брак отца. Начались проблемы с учёбой, а позже врачи диагностировали у Ксении анорексию, и ей пришлось питаться через капельницу. К 16 годам Ксения стала вести разгульный образ жизни, а в 2020 году ворвалась новость: дочь экс-футболиста сборной задержали при попытке сбыта наркотиков. Разбирательство длилось больше года, и в ноябре 2021-го суд вынес приговор: 18-летняя Ксения приговорена к четырём годам лишения свободы условно.

Звёздный фигурант двойного убийства: что натворил пасынок Стаса Намина

Скандалы детей звёзд российского шоу-бизнеса: Роман Ткаченко, пасынок Стаса Намина, осуждён на 18 лет за двойное убийство бабушки и брата. Что произошло? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _roma_lena_

Осенью 2023 года в подмосковной деревне Крюково произошло жестокое преступление, потрясшее не только правоохранителей, но и весь шоу-бизнес. Пасынок рок-музыканта и продюсера Стаса Намина Роман Новиков, также известный как Роман Ткаченко, был обвинён в причастности к убийству двух человек: своей 85-летней бабушки Прасковьи Ткаченко и 30-летнего сводного брата Артёма Микояна. По некоторым данным, причиной расправы мог послужить денежный спор.

Судебный процесс длился долгих два с половиной года. И вот в конце марта 2026 года Московский областной суд вынес вердикт: Роман Ткаченко признан виновным в совершении двойного убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорён к 18 годам колонии строгого режима. Адвокаты настаивали на особом психическом состоянии подсудимого, однако прокуратура доказала его полную вменяемость. Во время последнего слова Роман упал на колени перед матерью и полностью раскаялся в содеянном.

Зависимость и проблемы: что вытворяет дочь Любови Успенской?

Дочь королевы шансона подсела на препараты и сбежала в Израиль в 2025 году. Что же случилось? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official

Королева шансона Любовь Успенская не раз в сердцах называла свою дочь Татьяну Плаксину одновременно главным счастьем и главным наказанием в жизни. Отношения между ними вылились в настоящую хроническую драму с побегами, наркотиками и взаимными обвинениями.

Татьяна Плаксина неоднократно попадала в скандальные сводки: в 2018 году — серьёзные проблемы с наркотиками, а в 2019-м — авария на велосипеде в неадекватном состоянии с серьёзными травмами лица. Осенью 2025 года разразился новый виток скандала: пока Успенская была на гастролях, её дочь тайно сбежала в охваченный бомбёжками Израиль. Там Плаксина дала шокирующее интервью, заявив, что сбегает от «неадекватной, тиранической матери» и боится, что та «закалывает» её препаратами и не даёт рта открыть. Сама Успенская не раз говорила, что после тяжёлого ДТП её дочь «подсела на наркотики» и певица вынуждена постоянно держать ситуацию под контролем.

Аферист из семьи Кадышевой: чем промышляет сын знаменитой солистки

Непослушные дети звёзд русского шоу-биза: чем промышляет сын Надежды Кадышевой? Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Единственный сын солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой Григорий Костюк предпочёл оставаться за кадром, но его имя регулярно появляется в новостях исключительно из-за денежных скандалов. В 2026 году грянул громкий судебный иск от бывшей возлюбленной Дарьи Де Батс (Рывкиной). Девушка сообщила, что в период отношений Костюк выманивал у неё крупные суммы денег якобы на нужды знаменитого коллектива матери. По словам Дарьи, всего она одолжила ему около 20 миллионов рублей. Причём первый полуторамиллионный заём мужчина попросил буквально через три недели после начала романа.

Дарья подала иск в суд, пытаясь вернуть почти пять миллионов рублей, а также проценты по договору займа. Костюк и его семья заблокировали экс-партнёршу, перестав выходить на связь. «Пыталась решить вопрос мирно, но Костюки меня заблокировали. Он божился, что всё компенсирует», — цитировала пресса слова истицы.

Вовочка отжигает: чем занимался сын легенды советского кино?

Чем занимается сын легенды советского кино? Почему Сошальского-младшего приговорили к 11 годам колонии? Сын советского актёра Сошальского арестован в Москве за попытку сбыть наркотики. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

Завершает наш антирейтинг потомок легенды кино, актёра театра, звезды культовых фильмов «Укрощение строптивой» и «Виват, гардемарины» — Владимир Сошальский – младший. Летом 2024 года полицейские в Москве заметили подозрительного мужчину, который делал наркотическую «закладку». При попытке задержания молодой человек, которым оказался сын известного актёра, попытался скрыться, но его задержали. В ходе личного досмотра у него изъяли почти три грамма кокаина, электронные весы, контейнер для расфасовки и дорогой смартфон iPhone 13 ProMax.

Возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, и уже в декабре того же года суд приговорил Сошальского-младшего к 11 годам колонии строгого режима. Настолько суровый приговор вызвал бурную реакцию даже со стороны надзорных органов. В феврале 2025 года прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор, посчитав его слишком строгим. Юристы предполагали, что в итоге срок могут сократить практически вдвое.

Вот такие они, дети российского шоубизнеса! А какие истории слышали и читали вы? Давайте обсудим в комментариях.