Пасынка Стаса Намина приговорили к 18 годам колонии за убийство брата и бабушки

Суд вынес вердикт по делу Романа Ткаченко, приёмного сына известного музыканта Стаса Намина. За жестокую расправу над родственниками в подмосковном коттедже мужчине назначили 18 лет заключения в колонии строгого режима.

Трагедия произошла в октябре 2023 года. По версии следствия, находясь под воздействием запрещенных веществ, фигурант дела напал на пожилую женщину, которая его воспитала. Удар ножом в грудь стал для пенсионерки фатальным.

Следом жертвой агрессии стал сводный брат Артём. Нападавший нанес родственнику множественные ранения, не оставив ему шансов выжить. После совершения злодеяния виновник оставался на месте преступления, рассуждая о Боге.

В ходе судебных разбирательств Роман признал вину. В последнем слове он обратился к матери, упав перед ней на колени, и разрыдался. Свои действия подсудимый объяснил помутнением рассудка.

Тем временем прокурор потребовал 20 лет заключения в колонии строгого режима для Романа Ткаченко, приёмного сына Стаса Намина. Напомним, три года назад Ткаченко совершил жестокое двойное убийство своей бабушки и сводного брата в их подмосковном доме.